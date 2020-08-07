الأولى

تواصلت المؤازرة الكويتية الرسمية والشعبية للشعب اللبناني، حيث اعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ان الوزارة ممثلة بادارة الجمعيات الخيرية والمبرات اطلقت عددا من مشروعاتها الاغاثية لنجدة الشعب اللبناني. وقال في تصريح صحافي امس ان الوزارة ستشرف على هذه المشروعات الاغاثية من خلال تقدم الجمعيات الراغبة بكتاب رسمي يطلب المشاركة في الاغاثة. وأوضح ان حملات جمع التبرعات ستخضع للضوابط المعمول بها اذ يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكل اشكالها.

من جانب آخر قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي امس 36 طنا من المواد الطبية للصليب الأحمر اللبناني دعما لجهوده في الاغاثة اثر الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ بيروت.

قام بتسليم المساعدات التي نقلت عبر طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير على رأس وفد من الجمعية الى رئيس الصليب الأحمر اللبناني انطوان الزغبي بحضور سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي ووفد من اعضاء السفارة.

وقال السفير القناعي في تصريح لـكونا ان التعليمات السامية من القيادة الكويتية امرت بنقل المساعدات الطبية والاغاثية عبر جسر جوي.. وقد وصلت اول من امس طائرة كويتية تنقل المساعدات الى لبنان وامس طائرة اخرى ويستمر الجسر الجوي لنقل ما يمكن نقله من مساعدات طبية وغذائية.

وأشار الى ان المسؤولين الكويتيين تواصلوا مع اشقائهم في لبنان لتزويدهم بقائمة الاحتياجات المطلوبة ولاسيما الطبية منها وقد تسلمنا فعلا قائمة بالاحتياجات الملحة وسيتم تلبية ما يمكن تلبيته على متن طائرات الجسر الجوي.

بدوره توجه الساير في تصريح لـكونا بالعزاء للشعب اللبناني على الفاجعة لافتا الى انه بادر فور وقوع الحادثة بالتواصل مع الصليب الأحمر اللبناني لتأكيد استعداد الهلال الأحمر للمساعدة.

وقال ان تجهيز الطائرة تم بوقت قياسي مع حمولة 35 طنا من المعدات الطبية الثقيلة وتجهيزات للمستشفيات ومواد للعمليات الجراحية وادوية واكياس للدم الى جانب التجهيزات المخصصة لجائحة كورونا المستجد كوفيد - 19 بالاضافة الى حليب للأطفال.

وأكد استمرار نقل المساعدات في الأيام المقبلة عبر الجسر الجوي القائم بين لبنان والكويت متوجها بالشكر لوزارة الدفاع الكويتية للدور الذي تقوم به في نقل المعدات والمساعدات.

وأشار الساير الى تواجد فريق دائم من الجمعية في بيروت لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني في جهوده الاغاثية والتنسيق مع الجمعية في الكويت لاطلاعها على الاحتياجات المطلوبة في لبنان.

من جهته قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني انطوان الزغبي انه يجمع الصليب الأحمر اللبناني بالهلال الأحمر الكويتي تعاون وثيق وقديم لافتا الى ان الهلال يقف دائما الى جانب لبنان في كل ازماته.

ولفت الى وجود العديد من المشاريع المشتركة بين الجمعيتين تغطي مختلف مناطق لبنان قائلا ان الهلال الأحمر الكويتي كان عند وقوع الكارثة في بيروت من اوائل المستجيبين للمساعدة. وتوجه بالشكر للكويت وشعبها على الاستجابة السريعة قائلا نحن ازاء حجم الكارثة التي حصلت نعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات.

وكانت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية اطلقت امس حملة عاجلة لاغاثة متضرري الانفجار العنيف الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار فزعة للبنان للعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الدواء والايواء والغذاء، وفي هذا السياق خصصت 250 الف دينار للاسهام في تضميد جراح المنكوبين.