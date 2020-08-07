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بيروت - الوكالات: كشف رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ان التقدير الأولي للخسائر جراء انفجار مرفأ بيروت يتجاوز 4 مليارات دولار.وبينما بات «ثلث سكان بيروت مشردين» فقد ارتفع عدد القتلى الى 145 شخصا على الاقل وهي ارقام دفعت وزير الاقتصاد راؤول نعمة الى الاقرار بأن لبنان لايملك القدرة المالية على مواجهتها.

وقال رئيس بلدية بيروت امس ان «انفجار بيروت زلزال كبير ادى لأضرار جسيمة في العاصمة سواء في الممتلكات الخاصة او العامة». وأوضح في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» ان التقدير الأولي للخسائر يتجاوز 4 مليارات دولار مضيفا «لن نعود للوضع الطبيعي دون مساعدة عربية ودولية». وكشف عيتاني انه «جرى تأمين مساكن مؤقتة لبعض المشردين من جراء الانفجار»، موضحا ان «ثلث سكان بيروت اصبحوا مشردين بعد ان دمر الانفجار احياءهم».

في غضون ذلك اعلنت مصادر صحية لبنانية امس حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي دمر نصف بيروت مساء الثلاثاء مشيرة الى ان 145 شخصا قد قتلوا فيما تجاوز عدد الجرحى 5000 شخص وسط توقعات بارتفاع الحصيلة المؤلمة بسبب وجود العشرات على قائمة المفقودين. وفي هذا السياق قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن ان «المطلوب اليوم اقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية».

بدوره اكد وزير الاقتصاد راؤول نعمة امس ان خسائر انفجار مرفأ بيروت تقدر بمليارات الدولارات مشيرا ان بلاده «ليس لديها قدرة مالية لمواجهة تداعياته». وذكر نعمة في تصريحات صحافية ان «صوامع القمح تضررت بالكامل في المرفأ ونحتاج وقتا لتقييم الأضرار».وتابع الوزير اللبناني «قدرة المصارف والبنك المركزي محدودة في الفترة الحالية، والعملة الصعبة في لبنان اليوم ليست رقما كبيرا». ورأى بأن «الحل الوحيد في الوقت الحالي سيكون مع صندوق النقد الدولي»؛ دون تفاصيل اضافية.