الأولى

أثار المقترح النيابي الذي قدمه النائب د. محمد الحويلة وأيده 41 نائباً بتأجيل اقساط القروض المصرفية 6 اشهر اضافية، انتقادات مصرفيين وخبراء اقتصاديين، رأوا المقترح بأنه شعبوي وغير مبرر، مؤكدين انه يضر بالقطاع المصرفي بشكل كبير، موضحين ان رواتب المواطنين والمقيمين العاملين في الحكومة مضمونة ولم تتخلف عن مواعيدها. (طالع ص 09)

في هذا الاطار شدد الرئيس التنفيذي في شركة ارزان للتمويل والاستثمار وعضو مجلس ادارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل، على ان اعضاء مجلس الامة عليهم ان يرفعوا ايديهم عن القضايا الاقتصادية، لافتا الى ان المقترح النيابي سيسبب ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.

ومن جانبه اشار الرئيس التنفيذي السابق في بيت التمويل الكويتي مازن الناهض الى ان هذا المطلب شعبوي، متسائلا: هل هناك ازمة يعانيها المواطنون والمقيمون العاملون في القطاع الحكومي حاليا؟ مجيبا بالقول: لا توجد اي ازمة وبالتالي فان هذا المقترح النيابي ليس مبررا بالمرة لهذه الفئة.

وانتقد الخبير المصرفي ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري الأسبق عبد المجيد الشطي المقترح بالقول: مقترح سيئ وضار بالمجتمع بكامله.

واتفق نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح مع ما اشار اليه الناهض من ان القرار غير مبرر اقتصاديا ولا فنيا ويلحق الضرر بالقطاع المصرفي كونه يتوجه الى فئة لم تضرر دخولها خلال الأزمة وبعد الأزمة.

ومن ناحيته قال الوزير السابق عصام المرزوق ان المقترح يعد استهتاراً ولعبا بالاقتصاد الوطني، وتعويد الناس على الصرف وليس الادخار.

ومن جانبه، قال الاقتصادي علي النمش: يتفاخرون بالتوقيع على تمديد هم المواطنين والمواطن يعشق من يضحك عليه. يأتي هذا فيما قدرت اوساط مصرفية حجم كلفة تأجيل اقساط الأفراد والشركات لعام كامل بحدود تقترب من 705 ملايين دينار موزعة على قطاع الأفراد والشركات، بواقع 353 مليون دينار للستة اشهر الاولى، و352 مليون دينار في حال تم تمديد التأجيل لستة اشهر اضافية.

فيما كشف مصدر مصرفي لــالنهار انه لم يرد طلب رسمي للقطاع المصرفي لدراسة المقترح النيابي، مشيرا الى ان رؤساء مجالس ادارات البنوك يتابعون الموقف عن كثب، متوقعا ان يكون الرد بالرفض كونه غير مبرر ويضر بالقطاع المصرفي.