الأولى

واصلت البورصة محافظتها على المكاسب التي تحققت خلال الجلسات الثلاثة، التي تلت عيد الاضحي وذلك رغم التباين الطفيف الذي شهدته المؤشرات خلال جلسة أمس مع عمليات جني ارباح مستحقة خلال جلسة الامس مع توقعات بأن يكون الاسبوع المقبل هو الحاسم في اعلان باقي الشركات لارباح النصف الاول. (طالع ص08)

واشار محللون الى ان حالة الترقب تسيطر على نفسيات المتداولين الذين ينتظرون نتائج النصف الاول التي قد تكون مؤشراً لنتائج نهاية العام، بالتزامن مع متابعة قرارات البنوك من المقترح النيابي لمد تأجيل الاقساط لـ 6 أشهر اخرى والذي سيكون له تأثير سلبي على قطاع البنوك الذي يمثل العمود الفقري للبورصة.

