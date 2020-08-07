الأولى

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تقريرها عن شهر يوليو الماضي عن أن 3 مشاريع رئيسة لا تزال تدور في فلك التأخير وهي مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية لـ 18 ألفا و519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية لـ 8 ضواح من N5 إلى N12 في مدينة المطلاع السكنية، موضحا ان نسبة الإنجاز 75.14%. وعن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 4 آلاف و999 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين N1 وN4، قال التقرير بلغت نسبة الإنجاز 63.21 %، فيما بلغت في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 4 آلاف و770 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية في الضاحيتين N2 وN3 في مشروع مدينة المطلاع 90%، واشار الى ان النسبة التعاقدية للمشاريع الثلاثة يفترض ان تكون 100% وان تسلم للسكنية في الربع الاول من العام الحالي 2020.

ولفت التقرير الشهري ان مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 20 عمارة ضمن السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية بلغت نسبة الإنجاز فيه 56.17 % في حين انها من المفترض ان تكون تعاقديا 84.15% حسب الجدول الزمني المحدد، وتقدم مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 40 عمارة ضمن السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية ايضا ضمن مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية بنسبة إنجاز 45.48% فعليا رغم انها محددة حسب الجدول الزمني بـ 45.81 %.

واوضح التقرير تقدم نسب الإنجاز في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت في مشروع شرق تيماء للمشمولين بقانون «من باع بيته» بنسبة إنجاز 81.25% وهي محددة بـ 75.46 % تعاقديا ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع نهاية 2020، مشيرا الى تأخير مشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك السكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 87.30% في حين انها من المفترض ان تكون 100% .

وأضاف أن نسب إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف التي تقع بمنطقة النعايم بلغت 55.43% كنسبة فعلية سبقت النسبة التعاقدية التي شهدت 47.05%، لتنفيذ 9800 وحدة سكنية كمشروع بديل لمنطقتي الصليبية وتيماء.