وطن النهار

أجرى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة أعرب خلاله عن تعاطف الكويت للبنان الشقيق في مواجهة حادث الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة العشرات وإصابة المئات ودعمها له في مواجهة آثاره ووقوفها إلى جانبه.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وتعازي الشعب الكويتي له وللشعب اللبناني الشقيق ولأسر الضحايا متمنيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى باتريك لينتون ألن حاكم عام جامايكا الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

