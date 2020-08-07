وطن النهار

بعث وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ببرقية إلى نظيره وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة أعرب خلالها عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء الذين وافتهم المنية جراء التفجيرين المروعين اللذين وقعا في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وجدد الشيخ د. أحمد ناصر المحمد تضامن ومساندة الكويت التامين مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة نحو تجاوز آثار وتداعيات هذه الفاجعة سائلا العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه.

