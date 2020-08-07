وطن النهار

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أنه في إطار توجيهات القيادة العليا بضرورة تقديم مساعدات عاجلة للجمهورية اللبنانية الشقيقة في مواجهة أزمتها الحالية قامت (الشؤون) ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالتنسيق مع الجمعيات لإطلاق مشروعاتها الإغاثية لهذا الغرض كل جمعية على حدة.

وقال شعيب في تصريح صحافي أمس إن الوزارة ستشرف على هذه المشروعات الإغاثية وفق المعتاد في هذه الحالات من خلال قيام الجمعيات الراغبة في إطلاق دعوة لجمع التبرعات بالتقدم للوزارة بكتاب رسمي مستقل لطلب عمل الإغاثة مثل أي مشروع آخر يحدد فيه الجمعية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.

وأوضح أن حملات جمع التبرعات ستخضع للضوابط المعمول بها في وزارة الشؤون وقوانين العمل الخيري إذ يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكل أشكالها.

وأضاف أن على الجمعيات الالتزام بجمع تلك التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ) لسنة 2016 «الكي. نت والأونلاين والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الالكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال».

وذكر أن جميع الجمعيات الخيرية الراغبة في تنظيم حملة جمع تبرعات سيسمح لها باستثناء الجمعيات التي لم يرد في نظامها الاساسي السماح بجمع التبرعات.

من جانب آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر إقلاع طائرة الإغاثة أمس من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان وعلى متنها 36 طنا من الأدوية والكراسي المتحركة وحليب الأطفال وأكياس الدم لإيصالها للشعب اللبناني الشقيق الذي تعرض لانفجار كبير في مرفأ بيروت.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير في تصريح لـ«كونا» ان هذه الطائرة تندرج ضمن جسر المساعدات الإنسانية والطبية الذي أمر به سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بتخصيص مساعدات عاجلة للاشقاء في لبنان بعد تعرضه لهذا الانفجار الذي ألحق أضرارا مادية جسيمة.

وأضاف الساير أن فريق الجمعية سيعزز وجوده الميداني في لبنان للاشراف على توزيع المواد الطبية والاغاثية بالتعاون مع سفارة الكويت في لبنان والصليب الاحمر اللبناني ولتلبية احتياجات المتضررين وتعزيز جهود السلطات اللبنانية في ظل الظروف القائمة.

وأوضح أن الجمعية ستنسق مع الصليب الاحمر اللبناني لإيصال الأدوية إلى المستشفيات بشكل عاجل والاطلاع على الاحتياجات لتوفيرها خلال الايام المقبلة، مشيرا الى وجود متطوعين من الجمعية في لبنان لتوزيع المواد الطبية والاغاثية على المتضررين.

وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية لتسخير الطائرات الاغاثية ولوزارة الخارجية الكويتية على المساهمة في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.

وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات سمو نائب الأمير ولي العهد بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمتضررين من جراء الانفجار في مرفأ بيروت.

وأشار الى أن جهود الجمعية الاغاثية في لبنان هي واجب تجاه أبناء الشعب اللبناني، معربا عن أمنياته بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المتضررين جراء حادثة المرفأ الأليمة.

وأعرب الساير عن أحر التعازي لأهالي ضحايا الانفجار، داعيا الله ان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

