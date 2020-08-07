وطن النهار

اجتمع رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت علي خليل، مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي برئاسة د. هلال الساير بحضور انور الحساوي ومها البرجس. واستعرض الساير برامج الاغاثة للشعب اللبناني على المدى القصير والطويل الذي ستقوم به جمعية الهلال الأحمر الكويتي. ولفت الى اغاثة لبنان من خلال التنسيق التام بين الهلال الأحمر الكويتي والصليب الأحمر اللبناني لتقديم المواد الطبيّة والأدوية وسيارات الاسعاف، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. وكشف عن اقامة جسر جوّي لتأمين استمرار الامدادات الطبيّة والغذائية اللازمة، وتوفير 5000 كيس دم، واقامة رابط لجمع التبرعات بهدف اغاثة لبنان تحت عنوان «معك يا لبنان». وذكر الساير انه في المرحلة الثانية، ستحث الجمعية على دعم الاستدامة الاقتصادية من خلال المساهمة في اعادة اعمار لبنان، باستخدام مواد يتم تصنيعها وشراؤها في لبنان، فضلاً عن دعم المشاريع الزراعية الصغيرة.

من جهته، اشار رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت علي خليل، ونائب رئيس المجلس محمد ناجيا، الى ان مجلس الأعمال اللبناني سيقدم كل الدعم لحملة الهلال الأحمر الكويتي، في محاولة للوصول الى اكبر عدد ممكن من اللبنانيين والكويتيين داخل وخارج الكويت.

وأعرب خليل عن جزيل الشكر للكويت حكومة وشعباً، ممثلين بسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الذين اظهروا الدعم الكامل والتضامن للشعب اللبناني. ولفت الى ان مجلس الأعمال يدرس حالياً بعض الأمور المبادرات على مختلف الأصعدة، التي تساعد وتخفف المصائب التي حلت على الشعب اللبناني.

