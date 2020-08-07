وطن النهار

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس مع سفير مملكة هولندا لدى الكويت فرانس بوتايت وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله حيث عبر الجارالله عن تمنياته للسفير بالتوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر. واجتمع الجارالله كذلك مع سفير جمهورية غايانا التعاونية لدى الكويت د. شمير علي وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله حيث عبر الجارالله عن تمنياته للسفير بالتوفيق والسداد في مهامه المستقبلية. وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

