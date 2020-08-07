وطن النهار

أطلقت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية حملة عاجلة لاغاثة متضرري الانفجار العنيف الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار «فزعة للبنان» للعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الدواء والايواء والغذاء، وفي هذا السياق خصصت 250 الف دينار للاسهام في تضميد جراح المنكوبين.

وقال المدير العام للهيئة الخيرية بدر الصميط في تصريح صحافي ان الهيئة تابعت منذ اللحظة الأولى تداعيات هذا الانفجار الدامي والهائل الذي وقع في لبنان، وتواصلت مباشرة مع شركائها من الجمعيات الخيرية اللبنانية المعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية، وتلقت منها تقارير ودراسات اولية بتقدير الاحتياجات الأساسية للمتضررين كماً ونوعاً.

وأعرب عن صدمته لوقوع مئات الضحايا وآلاف الجرحى، وتشرد آلاف الأسر بعد تدمير منازلها وفقدانها للمأوى، وتدهور الوضع الانساني بصورة مؤلمة. وفيما وجه خالص العزاء والمواساة الى الشعب اللبناني والى اسر الضحايا ودعواته بالشفاء العاجل للجرحى، تابع الصميط قائلاً: ان الهيئة عقدت اجتماعاً عاجلاً فور وقوع الانفجار لتقدير الموقف ودراسة التقارير والاحتياجات التي وردتها من شركائها، وعلى الفور خصصت مبدئياً 250 الف دينار للمساعدة في الدعم الاغاثي والصحي والايوائي للمتضررين، كما اطلقت حملة شعبية لدعوة المتبرعين للاسهام في تخفيف معاناة الضحايا.

وثمن الصميط التحرك الانساني الكويتي الرسمي والأهلي لدعم الشعب اللبناني الشقيق بالقوافل الطبية والمساعدات الاغاثية لمساعدة لبنان على الخروج من محنته، مشيداً بالتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بارسال مساعدات طبية عاجلة الى الأشقاء في لبنان.

