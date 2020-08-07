وطن النهار

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تقريرها لشهر يوليو 2020 عن سير الإنجاز لأعمال مشاريع المدن الإسكانية الجديدة لاسيما مدينة المطلاع والتي مازالت 3 مشاريع رئيسة منها تدور في فلك التأخير وهي مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية لـ 18 ألفا و519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية لـ 8 ضواح من N5 إلى N12 في مدينة المطلاع السكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز ‎75.14% فعليا، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 4 آلاف و999 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين N1 وN4.

وقال: بلغت نسبة الإنجاز 63.21% فعليا، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 4 آلاف و770 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية في الضاحيتين N2 وN3 في مشروع مدينة المطلاع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90.00% فعليا فيما تبلغ النسبة التعاقدية للمشاريع الثلاثة 100% وان تسلم للسكنية في الربع الاول من 2020.

ولفت التقرير الشهري ان مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 20 عمارة ضمن السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية بلغت نسبة الإنجاز فيه 56.17%‎‎ فعليا في حين انها من المفترض ان تكون تعاقديا 84.15% ‎‎ حسب الجدول الزمني المحدد، وتقدم مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 40 عمارة ضمن السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية ايضا ضمن مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية بنسبة إنجاز ‎45.48%‎ فعليا رغم انها محددة حسب الجدول الزمني بـ ‎45.81‎% تعاقديا.

واوضح التقرير عن تقدم نسب الإنجاز في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت في مشروع شرق تيماء للمشمولين بقانون «من باع بيته» بنسبة إنجاز ‎81.25% فعليا وهي محددة بـ ‎75.46‎% تعاقديا ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع نهاية 2020، مشيرا الى تأخير مشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك السكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية ‎87.30%‎ في حين انها من المفترض ان تكون ‎100%‎.

وأضاف التقرير أن نسب إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف التي تقع بمنطقة النعايم بلغت 55.43% كنسبة فعلية سبقت النسبة التعاقدية التي شهدت 47.05%، لتنفيذ 9800 وحدة سكنية كمشروع بديل لمنطقتي الصليبية وتيماء.

