وطن النهار

نفذت الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية جولات ميدانية تضمنت رفع السيارات المهملة فضلاً عن رفع المخلفات بعموم المحافظة. وأكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج انه تم وضع خطة عمل مكثفة تتضمن تطبيق جميع اللوائح التى تقع ضمن اختصاص إدارة النظافة، لاسيما أن الخطة انطلقت منذ اسبوع استكمالا للحملات السابقة حيث اشتملت على رفع السيارات المهملة ورفع المخلفات. وتطرق إلى تنسيق دائم بين الفرق الميدانية والجهات المختصة في حال رصد مخالفات تتبع جهات حكومية اخرى وياتي هذا من منطلق حرص البلدية على التعاون المستمر تنفيذا لتعليمات الادارة العليا في البلدية. ولفت إلى أن الفرق الرقابية ضبطت 5 مخازن غير مرخصة بمنطقة جليب الشيوخ وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة عقب استكمال الاجراءات القانونية من قبل الفرق الميدانية بالبلدية. وذكر بأنه تم رفع 6 سيارات مهملة وتحرير 36 مخالفة مخالفة متنوعة فضلا عن وضع 200 ملصق على سيارات مهملة تمهيداً لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية. وشدد الخرينج لمفتشي الفرق بتطبيق اللوائح بكل حزم على المخالفين الذين يتم رصدهم لمخالفتهم لوائح وانظمة البلدية، مناشداً الجميع الالتزام بلوائح وانظمة البلدية تجنباً للمساءلة القانونية.