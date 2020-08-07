وطن النهار

اعتبرت جمعية الشفافية الكويتية أن إقرار مجلس الأمة قانون حق الاطلاع يعد علامة فارقة في جهود مكافحة الفساد. من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري أن هذا القانون تعزيز لحرية الوصول الى المعلومات والتي طالبت الجمعية بضرورة اقراره كاستحقاق وطني منذ 2008 حيث انه من المتطلبات الدولية التي نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والتي من شأنها أن تساهم تحسين ترتيب دولة الكويت على المؤشر الدولية وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة. و أضاف «القانون جاء متوافقاً بشكل كبير مع مقترح جمعية الشفافية الكويتية حيث قامت الجمعية بتقديم مقترح القانون الى العديد من المجالس النيابية كما شاركت في مناقشته في اللجنة التشريعية و اعطاء ملاحظاتها منذ مجلس 2009، وكذلك ما دعت الجمعية إليه الجمعية خلال لقائها الأخير مع وزير العدل في يونيو الماضي الى ضرورة الاستعجال في اقرار هذا القانون».