وطن النهار

رحبت هيئة الملتقى الإعلامي العربي بانضمام الشيخة سهيلة الصباح الرئيس الفخري لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين لمنصب الرئيس الفخري لفعاليات (ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية) في دورتها الخامسة والمزمع انعقادها في الفترة 11-13 نوفمبر 2020 عن بعد من خلال خاصة Video Conference. وقال ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي في بيان صادر صباح امس «ان انضمام الشيخة سهيلة يعد مفخرة لهيئة الملتقى الإعلامي العربي، وامتثالا ومسايرة للاتجاه حول دعم وإبراز دور العمل التطوعي في خدمة المجتمع المدني، مبينا ان الشيخة سهيلة الصباح تتمتع بخبرة كبيرة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع المدني.