وطن النهار

استحقت جلسة مجلس الأمة أول من أمس الاربعاء اطلاق «جلسة الانجازات» عليها وكذلك «جلسة التوازن الرقابي والتشريعي» فبعد الانتهاء من مناقشة استجواب وزير المالية براك الشيتان تفرغ المجلس لانجاز العديد من القوانين حيث أقر 4 قوانين في المداولتين وأحالها إلى الحكومة ، ووافق على المدولة الأولى للاقتراح بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري وأرجأ المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة ، فيما رفض مشروع القانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على سوق العمل.

ووافق المجلس على قانون حق الاطلاع على المعلومات في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 44 عضواً وعدم موافقة 11عضواً، وأحاله إلى الحكومة.

ويهدف مشروع القانون - حسبما ورد في مذكرته الايضاحية - إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية من خلال إصدار قانون ينظم حق الاطلاع على المعلومات على النحو الذي يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها. وأجمعت الجهات الحكومية التي أبدت رأيها أمام اللجنة على الموافقة على المشروع بقانون.

ونص القانون على احقية كل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة. كما يحق له الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.

? كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب.

? من أتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات.

? كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

ويلزم القانون الجهات بأن تنشر على موقعها الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي:

? القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها، والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد، والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.

? الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية.

? دليل بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.

? معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات.

? وضع خاصية في الموقع الالكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.

? دليل مبسط حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأي بيانات ذات صلة بمسؤولي المعلومات.

? الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأي برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها.

? الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين.

? مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة، وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها - إن وجدت-

? تحديد مواقع الألغام المتخلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها -إن وجدت- وأي معلومات أخرى ترى الجهة ضرورة نشرها ،ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

إيجار العقارات

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية وبأغلبية خاصة على القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات بموافقة 51 عضواً وعدم موافقة 3 أعضاء وأحاله إلى الحكومة.

وعن القانون أوضح الشطي أنه يعالج المنازعات القضائية في شأن الإيجارات المتأخرة عن فترة أزمة (كورونا) ويترك للقاضي تقدير القيمة الإيجارية عن الفترة المتنازع عليها.

ونص القانون على عدم جواز إخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال فترة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، وإنشاء دائرة إيجارات بالمحكمة الكلية تشكل من قاضٍ واحد تتكون من 30 دائرة إيجارات بدلًا من 10 دوائر.

الولاية الصحية

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على القانون الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (منح الأم حق الولاية الصحية) بالإجماع بموافقة 56 عضواً من إجمالي 56، وفي مداولته الثانية بموافقة 55 عضواً من إجمالي 55 وأحاله إلى الحكومة، وهو تعديل أعطى الأم حق التدخل للموافقة على العمل الطبي أو الجراحي إضافة إلى ولي النفس، وفي حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا والظروف لا تسمح لأخذ الموافقة، فعندها يتم تدخل الأطباء دون الموافقة المسبقة.

قوة الإطفاء

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على قانون قوة الإطفاء العام وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع بموافقة 54 عضواً، وذلك بعد تعديل المادة 32 من القانون بإلغاء جملة «الحد الأدنى» التي تكررت ثلاث مرات وأحاله إلى الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي أن القانون ينص على إنشاء مستشفى طبي متكامل للاطفائيين يضم التخصصات كافة يتمتع رجال الإطفاء من خلاله بالرعاية الصحية حتى بعد التقاعد.

وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء معهد ابحاث خاص برجال الإطفاء ومخاصمة من يتسبب بالمخالفات الجسيمة بحيث لا تقل الغرامة عن 500 دينار إضافة إلى عقوبة السجن، لافتاً إلى أن الضبطية القضائية سوف تسمح لرجال الاطفاء بدخول المخازن والمصانع المخالفة.

وقال عسكر إنه ينص على إنشاء قوة الاطفاء العام تحل محل الادارة العامة للإطفاء تكون لها ميزانية ملحقة بالدولة وينشأ لها كلية للإطفاء.

العنف الأسري

ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري في مداولته الأولى بموافقة 44 عضواً وعدم موافقة 11عضواً، فيما أرجئ التصويت على المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة.

وأكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النائب صفاء الهاشم أن مضمون قانون الحماية من العنف الأسري، حماية الأسرة وإنشاء مراكز إيواء وإدارة متخصصة بالضبطية القضائية وإنشاء نيابة متخصصة وتشكيل لجنة وطنية لحماية العنف الأسري وتشكيل إدارة تلقي بلاغات العنف. ويضاعف القانون عقوبة العنف ضد المرأة من الاصول او الفروع حال كان مرتكب الفعل زوجاً أو خاطباً أو طليقاً أو أخوها أو أبوها.

وبينت الهاشم أن القانون لا يستبعد تفعيل دور مراكز تسوية المنازعات الأسرية لإفساح المجال للصلح، مطالبة بمحاسبة كل من يصدر منه سلوك يهدد كيان الاسرة ويعاقب بغرامة تقدر بـ1000 دينار او السجن لمدة عام.

