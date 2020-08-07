مال وأعمال

قال رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد المرزوق، ان «بيتك» حقق - صافي ارباح للمساهمين عن النصف الأول من العام الحالي 2020، قدرها 56.9 مليون دينار بنسبة انخفاض 47.1% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع صافي ايرادات التمويل للنصف الأول من العام الحالي ليصل الى 295.7 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 18.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكذلك بلغ صافي ايرادات التشغيل 267.6 مليون دينار لفترة النصف الاول من العام الحالي، بنسبة نمو 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما تحسنت نسبة التكلفة الى الايراد حيث انخفضت لتبلغ 36.2% لفترة النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 38.7% عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الحالي 7.49 فلوس. كما بلغت حقوق المساهمين 1.9 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وارتفع اجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2020 ليصل الى 20.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار، وبنسبة زيادة 6.1% عن نهاية العام السابق 2019.

وارتفع رصيد مدينو التمويل في النصف الأول من عام 2020 ليصل الى 9.9 مليارات دينار، بزيادة قدرها 528 مليون دينار، وبنسبة زيادة 5.7% عن نهاية العام السابق 2019.

وارتفع رصيد الاستثمار في صكوك في النصف الأول من عام 2020 ليصل الى 3.4 مليارات دينار، بزيادة قدرها 1.1 مليار دينار، وبنسبة زيادة 49.3% عن نهاية العام السابق 2019.

وكذلك ارتفعت حسابات المودعين في النصف الاول لتصل الى 14.6 مليار دينار بزيادة قدرها 1.0 مليار دينار، وبنسبة زيادة 7.6% عن نهاية العام السابق 2019.

بالاضافة الى ذلك بلغ معدل كفاية راس المال 16.53% متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».

وأشار المرزوق الى ان النتائج المالية المحققة تؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» ومتانة مركزه المالي، وأداءه المتوازن وقدرته على التكيف مع الظروف الاستثنائية كالتحديات الحالية التي يمر بها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا وانعكاس تداعياتها السلبية على الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي.

ونوه بحصافة البنك في ادارة المخاطر وبناء رصيد متين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية التي تضمن استمراره في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني ومواصلة الريادة عالميا في صناعة التمويل الاسلامي، مشيرا الى أن نتائج اختبارات الضغط أظهرت أن «بيتك» يتمتع بدرجة عالية من الحصانة وبمصدات مالية قوية تعزز قدرته على مواجهة الصدمات مع الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع وبجودة عالية. أكد المرزوق على سلامة المؤشرات المالية للبنك نتيجة مواصلة سياسة التركيز على النشاط المصرفي الأساسي، منوها بالنمو المحقق في الايرادات التشغيلية مدعوماً بزيادة صافي ايرادات التمويل.

ولفت الى أن البيئة التشغيلية الصعبة والظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن تداعيات أزمة كورونا، أثرت دون شك على معدلات الأرباح في النصف الأول، حيث زاد البنك حجم المخصصات الاحترازية للحفاظ على جودة التمويلات.

وقال المرزوق أن «بيتك» ساهم بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الذي يواجه تحديات عديدة بسبب تفشي جائحة كورونا، بداية بالمساهمة بصندوق قيمته 10 ملايين دينار لدعم المساعي الحكومية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومرورا بقرار تأجيل سداد أقساط التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر من دون احتساب أرباح، وكذلك دعم قطاع الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المزيد من التمويل الميسر، موضحا أن ذلك يأتي في اطار التزام «بيتك» بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، والحرص على مراعاة مصالح عملائه.

ولفت الى ان «بيتك» نجح في ترسيخ مكانته عالميا في مجال الصكوك كأحد أهم المنتجات المالية الاسلامية، منوها بأن مجموعة «بيتك» قادت ترتيب أول اصدار صكوك عام بالدينار الكويتي بقيمة 150 مليون دينار لبنك وربة، حيث تولت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك»، مهام المنسق العالمي ومدير الاصدار الرئيسي ومدير الاكتتاب.

وقال ان «بيتك» احتل المركز الأول ضمن تصنيف اصدارات السوق الاولية لبرنامج مؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM) الذي زاد حجمه عن 9 مليارات دولار اميركي ضمن 29 اصداراً.

وأكد مواصلة «بيتك» مسؤوليته ورؤيته في قيادة التطور العالمي لصناعة التمويل الاسلامي والمساهمة في تطوير وهيكلة خدمات ومنتجات مالية اسلامية مبتكرة تخدم هذا المجال.

كما شدد على المضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز استثماراته في التكنولوجيا من خلال تبني آخر وأحدث وسائل التقنية المالية «FinTech» وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوت في العمليات المصرفية، وتحقيق التميز في الخدمة المصرفية عبر الموبايل وعبر الفروع الذكية KFH Go، بما يسهم بتعزيز تجربة العميل الرقمية، ويقود التطور الرقمي في الصناعة المصرفية، وكذلك لتفعيل نموذج استمرارية الاعمال عند الطوارئ بكل نجاح.

وقال ان حجم الاقبال على الخدمات الالكترونية لـ«بيتك» يؤكد كفاءتها وتلبيتها لمتطلبات العملاء، حيث استخدم العملاء خدمة متابعة التحويلات المصرفية بنظام سويفت «SWIFT GPI» الكترونيا عبر KFHOnline، وخدمة فتح حساب الذهب، وبيع وشراء الذهب الكترونيا، وخدمة ربط الحساب برقم التداول مع شركة المقاصة الكويتية، وخدمة التحويل الى حساب بيتك للتداول، وخدمة انشاء وديعة، وفتح حساب مصرفي، وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، والتحويل الى البطاقة الائتمانية، وايداع الشيكات عبر الموبايل، والسحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR Code» عبر البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وتحديث كامل لطلب «اعرف عميلك»، وكذلك خدمة تحديث البيانات، والاطلاع على الالتزامات التمويلية وعدد الأقساط، واجراء عمليات التحويل النقدي بين عملاء «بيتك»، ولحسابات في بنوك محلية وكذلك التحويل لبنوك خارجية، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية ذات الكفاءة العالية.

أشار المرزوق الى أن شبكة بنوك المجموعة المنتشرة في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا والسعودية وتناغم الأداء فيما بينها، هي من ضمن عوامل القوة الرئيسية للبنك، منوها بتنوع الخدمات المصرفية والتمويلية للمجموعة وتوافقها مع تطورات التكنولوجيا المالية كخدمات «البنك الرقمي» في تركيا، ومنصة «جزيل» في البحرين. أوضح المرزوق أن «بيتك» يمضي بثبات باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن البنك ساهم منفردا بمبلغ اضافي لصندوق دعم الجهود الحكومية، ليكون بذلك من كبار المتبرعين للصندوق الذي وضع تحت تصرف مجلس الوزراء لدعم جهود الحكومة في مواجهة الظروف الاستثنائية. كما ساهم «بيتك» بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في توفير نقاط أمنية متنقلة لخدمة السلطات الأمنية في المحاجر الصحية والمواقع الأمنية المختلفة. ونوه بحرص «بيتك» على دعم جهود وزارة الصحة عبر التوعية بأهمية الالتزام بالارشادات الصحية والتدابير الوقائية بشأن الظروف الاستثنائية وكيفية التعامل معها، لافتا الى أن «بيتك» يولي أهمية قصوى لحماية العملاء والموظفين والشركاء والمجتمع ككل.

شكر وتقدير

تقدم المرزوق بالشكر للمساهمين والعملاء على دعمهم وثقتهم بأعمال وانشطة «بيتك»، وكذلك توجه بالشكر للجهات الرقابية، وأثنى على جهود الادارة التنفيذية والموظفين الذين قدموا الخدمات المصرفية للعملاء دون انقطاع رغم الظروف.