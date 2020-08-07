مال وأعمال

واصلت البورصة محافظتها على المكاسب التي تحققت خلال الجلسات الثلاث التي تلت عيد الأضحى وذلك رغم التباين الطفيف الذي شهدته المؤشرات خلال الجلسة مع عمليات جني ارباح مستحقة خلال جلسة الامس مع توقعات بان يكون الاسبوع المقبل هو الحاسم في اعلان باقي الشركات لارباح النصف الاول.

واشار محللون الى ان حالة الترقب تسيطر على نفسيات المتداولين الذين ينتظرون نتائج النصف الاول التي قد تكون مؤشر لنتائج نهاية العام بالتزامن الى متابعة قرارات البنوك من المقترح النيابي لمد تأجيل الاقساط لـ 6 شهور اخرى والذى سيكون له تأثير سلبي على قطاع البنوك الذي يمثل العمود الفقري للبورصة.

وشددوا على أن السوق سيشهد حالة من النزوح للسيولة وخاصة من المستثمر القصير والمتوسط الامد بالاضافة الى خروج الاجانب في حال الموافقة على المقترح النيابي بتأجيل الاقساط البنكية لاثاره السلبية على الاقتصاد والشركات مع التوقعات بحدوث انهيارات كبيرة في المؤشرات وتراجع في القيمة السوقية للسوق .

وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بشكل بسيط بقيمة 14 مليون دينار وبنحو 0.05 في المئة من 28.561 مليار دينار في نهاية جلسة الأربعاء إلى 28.547 مليار دينار في جلسة أمس، حيث تم تداول 149.9 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 109 شركات عبر 6.1 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 25.72 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 1.5 في المئة مقارنة مع جلسة الأربعاء التي بلغت فيها 25.3 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 47.9 في المئة.

شهدت مؤشرات البورصة أمس تباين في الأداء، لينخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12 في المئة وبنحو 6.8 نقطة، وتراجع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.04 في المئة وبـ 2.4 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 6.5 نقطة وبنسبة 0.17 في المئة، كما ارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بـ 0.97 نقطة وبنسبة 0.02 في المئة.

وسجلت مؤشرات 4 قطاعات هبوطاً أمس بصدارة المواد الأساسية الذي تراجع 0.98%، فيما ارتفع 6 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنمو نسبته 2.55%.

