مال وأعمال

شهدت البورصة أداء هادئا خلال الثلاث جلسات الماضية التي أعقبت عطلة عيد الأضحي، رغم التباين الطفيف الذي شهدته المؤشرات خلال جلسة أمس مع عمليات جني ارباح مستحقة مع توقعات بان يكون الاسبوع المقبل هو الحاسم في اعلان باقي الشركات لارباح النصف الاول، لتنهي مؤشرات البورصة الأسبوع على ارتفاع جماعي عدا المؤشر الرئيسي الذي تراجع بنسبة 0.3 في المئة وبـ 13.2 نقطة لينخفض من 4085.97 نقطة إلى 4072.79 نقطة. وصعدت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع الماضي بنحو 237 مليون دينار بنسبة 0.8 في المئة لتصل إلى مستوى 28.547 مليار دينار بعد أن كانت 28.31 مليار دينار في إقفال الأربعاء 29 يوليو، لترتفع سيولة السوق خلال الأسبوع بنسبة 20.2 في المئة من 70.7 مليون دينار إلى 85.05 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 9.4 في المئة من 327.9 مليون سهم إلى 358.8 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 41.8 في المئة من 17.3 ألف صفقة إلى 24.5 ألف صفقة.

