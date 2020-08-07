مال وأعمال

أعلنت شركة إنجازات للتنمية العقارية ان أرباح الشركة بلغت في النصف الأول نحو 656.3 ألف دينار (2.15 مليون دولار)، مقابل أرباح النصف الأول من العام الماضي البالغة 1.74 مليون دينار (5.7 ملايين دولار) بتراجع 62.3% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض في الإيجارات، وخسائر تقييم عقارات استثمارية.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 209.57 آلاف دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 1.23 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بتراجع نسبته 83%.

كما تراجعت أرباح الشركة 12.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 446.73 ألف دينار، مقارنة بـنحو 509.44 آلاف دينار أرباح الفترة نفسها من عام 2019.

وأوضحت «إنجازات» أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كان لها تأثير على المركز المالي، حيث قامت الشركة بعمل تقييم داخلي لأصولها العقارية وتم أخذ مُخصص بقيمة 60 ألف دينار.

وبينت الشركة أن تأثير الجائحة على الإيرادات تمثل في توقف عمليات البيع نتيجة الحظر في الكويت، وكان هناك تأثير مباشر بقيمة 71 ألف دينار خصماً على الإيجارات، وانخفاض غير مباشر على الإيجارات أيضاً بمبلغ 256 ألف دينار سنوياً. وقالت الشركة إن جائحة كورونا ساهمت في خفض المصاريف بنحو 100 ألف دينار خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن الجائحة ليس لها أي تأثير على استمرارية الشركة في الوقت الحالي.

وأشارت «إنجازات» إلى اتخاذها عدة خطوات للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي جائحة كورونا، حيث تم تفعيل العمل عن بعد، والتركيز على التدفقات النقدية من الإيرادات بشكل مكثف، وزيادة في تحصيل الذمم المدينة، والمحافظة على سلامة الموظفين بتطبيق خطة آمنة للعمل.

