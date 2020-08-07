مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الموافق الخامس من أغسطس الحالي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج إدخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ. وأسفر عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم: نجوى عبد الاله معرفي، وأحمد عبد المحسن الحمود، وفرحان ثويني العنزي، وفايز عطية عواد، وفاطمة عبدالله البلوشي، وفادي وهيب الشعار، ومحمد حسين علي، ومنصور حميد جراغ، ووليد إبراهيم الحسين، وشريفة صنهات المطيري، وجوزة ضحوي العازمي، ويوسف ناصر المعيلي، وفيصل جواد اللنقاوي، ومحمد إبراهيم النباصي، وفايز محمد العازمي، وخالد محمد بوحيمد، وإبراهيم عبدالعزيز علي، وليد محمد النعيمي، وأحمد ناصر حميدان، ومهلب عبدالله الكندري.

