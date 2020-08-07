مال وأعمال

أعلنت شركة فورد أن جيم هاكيت الذي تولى قيادة مسيرة تحول الشركة منذ عام 2017 قد قرر التقاعد من منصبه في الشركة، وتعيين جيم فارلي خلفاً له في منصب الرئيس والمدير التنفيذي وانضمامه إلى فريق مجلس الإدارة اعتباراً من 1 أكتوبر. وسيعمل هاكيت البالغ من العمر 65 عاماً إلى جانب فارلي البالغ من العمر 58 عاماً على ضمان الانتقال السلس للمهام الإدارية والصلاحيات خلال الشهرين المقبلين. وفي هذا السياق، قال بيل فورد رئيس مجلس إدارة فورد: «أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق امتناني للجهود التي بذلها جيم هاكيت في تحديث الشركة وإعدادها للمنافسة والفوز مستقبلاً. وقال هاكيت الذي سيواصل عمله في شركة فورد بصفة مستشار خاص حتى شهر مارس 2021، إن تسليم دفة القيادة إلى فارلي يأتي اليوم في توقيت مثالي. من جهته، قال جيم فارلي: «لطالما كنت من عشاق علامة فورد وسعيداً بعملي فيها على مدار السنين، وأنا اليوم فخور بهذه الفرصة الثمينة التي تتيح لي تحقيق القيمة المتميزة لموظفي فورد وعملائها ووكلائها والمجتمعات التي تعمل فيها وجميع مساهمينا. لقد نجح جيم هاكيت في إرساء دعائم وطيدة لمستقبل واعد، وأحرزت الشركة تقدماً لافتاً في ظل قيادة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأتطلع قدماً لعملنا معاً إلى جانب فريق فورد بأكمله نحو إطلاق القدرات القصوى لشركتنا العريقة في العصر الجديد».