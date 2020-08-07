مال وأعمال

قالت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) إنها بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء إخلاء وتسليم مركزي ديسكفري (المشروع). وأوضحت «يوباك» في بيان للبورصة، أن هذه الخطوة تأتي بعد قرب انتهاء مهلة الإخلاء في 12 أغسطس الحالي، حسب الاتفاق مع شركة المشروعات السياحية. كانت شركة المشروعات السياحية طالبت «يوباك» بإخلاء وتسليم مشروع «مركز ديسكفري»، ومنحت الشركة مدة 6 أشهر اعتباراً من 13 فبراير 2020 وحتى 12 أغسطس الحالي. وقالت «يوباك» إن إخلاء وتسليم «ديسكفري» وانتهاء المشروع سيؤثر على المركز المالي للشركة، موضحة بأن الخسارة اللاحقة في الأرباح التشغيلية المُصاحبة على البيانات المالية تُقدر بنحو 1.35 مليون دينار سنوياً اعتباراً من تاريخ التسليم.