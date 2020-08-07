مال وأعمال

وجه مصرفيون انتقادهم بشدة لمقترح تأجيل اقساط القروض 6 اشهر اضافية والذي وافق عليه 41 نائبا من نواب مجلس الامة، اول من امس، واصفين اياه بالشعبوي وغير مبرر، مؤكدين انه يضر بالقطاع المصرفي بشكل كبير، موضحين ان رواتب المواطنين والمقيمين العاملين في الحكومة مضمونة وبالتالي فان تأجيل الأقساط والتزامات المواطنين قد يؤدي الى مشكلات اقتصادية كبيرة اهمها ارتفاعات الأسعار بالاضافة الى غياب حلول فعالة للمتضررين الحقيقيين من الأزمة وعلى رأسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة التي عانت الأمرين.

وفيما طالب البعض برفع مجلس الامة ايديهم عن القضايا الاقتصادية على اعتبار ان القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد.

مقترح غير فني

وشدد الرئيس التنفيذي في شركة ارزان للتمويل والاستثمار وعضو مجلس ادارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل على ان اعضاء مجلس الامة عليهم ان يرفعوا ايديهم عن القضايا الاقتصادية، لافتا في رده على المقترح النيابي الذي ايده 41 نائبا من اعضاء مجلس الأمة اول من امس بتأجيل اقساط البنوك لمدة 6 اشهر اضافية بانه ضرر بالغ بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمواطنين، مشيرا الى ان القطاع المصرفي تحمل مسؤولياته الاجتماعية بداية الأزمة ولكن ومع عودة الحياة تدريجيا لم يعد المواطنون بحاجة لمثل تلك المقترحات التي لا تستند الى رؤية فنية واضحة.

وأشار زينل الى الضرر البالغ الذي سيلحق المواطنين بسبب تأجيل التزاماتهم دون مبرر، حيث ان رواتبهم مستمرة خاصة للعاملين في القطاع الحكومي وهم آخر من يحتاج لمثل تلك المقترحات.

وأوضح ان البنوك ليست مملوكة لأفراد وانما لآلاف المواطنين وستؤدي مثل تلك المقترحات الى اضرار بالغة على القطاع المصرفي.

واستدرك زينل بالقول على اعضاء مجلس الأمة مناقشة القطاعات المتضررة من تداعيات «كورونا» وعلى رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة والعمل على اعلاء المصلحة الاقتصادية.

المطلب شعبوي

وبدوره، اشار الرئيس التنفيذي السابق في بيت التمويل الكويتي مازن الناهض الى ان هذا المطلب شعبوي، اذ ان هناك 41 نائبا من اعضاء مجلس الامة اقروا هذا المقترح، متسائلا: هل هناك ازمة يعانيها المواطنون والمقيمون العاملون في القطاع الحكومي حاليا؟ مجيبا بالقول: لا توجد اي ازمة وبالتالي فان هذا المقترح النيابي ليس مبررا بالمرة لهذه الفئة.

وأوضح الناهض هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة تضررت بشكل كبير من جراء ازمة كورونا لدرجة الافلاس والخروج من السوق، وهناك موظفو القطاع الخاص الذين تم استقطاع جزء من رواتبهم يمكن معالجتها بشكل او بآخر.

وأوضح ان المقترح غير مبرر ويتناقض مع المصلحة العامة.

مقترح سيئ

وانتقد الخبير المصرفي ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري الأسبق عبدالمجيد الشطي المقترح بالقول: مقترح سيئ وضار بالمجتمع بكامله.

وتساءل الشطي من يتحمل كلفة هذا التأجيل، لافتا ان رواتب الكويتيين والمقيمين العاملين في الحكومة مضمونة، فلماذا المقترح؟

وأضاف عبر «تويتر» كلفة تأجيل اقساط البنوك في 6 اشهر بلغت 300 مليون دينار تحملها مساهمو البنوك.

واتفق نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح مع ما اشار اليه مازن الناهض من ان القرار غير مبرر اقتصاديا ولا فنيا ويلحق الضرر بالقطاع المصرفي كونه يتوجه الى فئة لم تضرر دخولها خلال الأزمة وبعد الأزمة.

وأشار الى ان المواطنين والمقيمين في القطاع الحكومي استمرت رواتبهم خلال الأزمة ولديهم قوة شرائية، متسائلا: اين الضرر الواقع عليهم؟

وقال ان القطاع المصرفي قدم العديد من المبادرات الفنية والمهنية التي راعت الأوضاع الاقتصادية منذ بداية الأزمة وحتى اليوم ولم يدخر جهدا في حماية الاقتصاد الوطني رغم الكلفة الباهظة التي تحملها بسبب تأجيل اقساط القروض.

وأوضح الصالح ان القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومثل هذه المقترحات ستلحق به ضررا فادحا.

انتقادات «تويترية»

شن عدد من الاقتصاديين والمسؤولين السابقين حملة انتقادات واعتراضات على المقترح، حيث اشار رئيس مجلس ادارة البورصة السابق طلال الغانم الى ان كلفة التأجيل الأولى بلغت 380 مليون دينار، قائلا الحكومة ستدفع هذه المرة وبالتالي: ابشروا بارتفاعات الأسعار.

وأضاف: سددوا بهذا المبلغ جزءا من قروض الناس، للاسف سياسيون ما يفهمون اقتصاد.

ومن جانبه، قال الاقتصادي علي النمش: يتفاخرون بالتوقيع على التمديد هم المواطنون والمواطن يعشق من يضحك عليه.

وأضاف من وقع على طرح الثقة في الوزير الشيتان هو من وقع على طلب تأجيل الأقساط.

وزاد ان بدل اقتراح تأجيل الأقساط، الأولى وضع حلولا عملية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا تمديد الهم على المواطنين.

المقترح النيابي

وكان 41 نائباً تقدموا باقتراح برغبة بتأجيل جميع اقساط القروض لمدة 6 اشهر اضافية، وذلك سعياً للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين ونظراً لأن الآثار المترتبة على اجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا مازالت مستمرة.

واثر ازمة فيروس كورونا مطلع شهر مارس الماضي، بادرت البنوك المحلية بتأجيل اقساط القروض لمدة 6 اشهر، كما اصدرت وزارة المالية قراراً بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة اعتبارا من ابريل 2020.

