مال وأعمال

قال الوزير السابق عصام المرزوق ان تأجيل القروض والأقساط لمدة 6 اشهر اضافية لا يعدو كونه استهتاراً ولعبا بالاقتصاد الوطني وتعويداً للناس على الصرف وليس على الادخار. وأضاف ان هناك الكثير من مساهمي البنوك من المواطنين الذين اشتروا اسهمهم كادخار واستثمار للصرف منها على اسرهم، فمن يعوض هؤلاء المستثمرين عن خسارة ارباح الاسهم التي يعولون عليها بنهاية كل سنة؟

وأشار الى ان المقترضين في حاجة لتأجيل الاقساط وقد استلموا رواتبهم كاملة من الحكومة، وكذلك من القطاع الخاص، متسائلاً: ما الاعباء التي تثقل كاهل المقترضين هذه الايام؟

وهل لا توجد هناك اي مصاريف للسفر اوالتسوق او اقساط للمدارس؟

