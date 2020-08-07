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بالاتساق مع الشعبية الجارفة التي حققها مسلسل لا كاسا دي بابيل، الذي يعرف أيضا باسم Money Heist، بعدما بات واحدا من أبرز مسلسلات نيتفليكس في الوقت الراهن، فقد تم الكشف عن موافقة الشبكة على تقديم موسم خامس للمسلسل. وبالرغم من هذه الأخبار السعيدة، الا أن الشبكة التلفزيونية الأميركية زفت في نفس الوقت خبرا غير سار، باعلانها أن ذلك الموسم الخامس سيكون آخر مواسم المسلسل، الذي صار أعلى مسلسل بغير اللغة الانكليزية من حيث نسب المشاهدة في تاريخ نيتفليكس بعد أشهر من عرضه، وبعد تنامي شعبيته اثر عرض موسمه الرابع. ونشرت نيتفليكس عبر حسابها على «تويتر» «Money Heist يصل للنهاية. الجزء الخامس»، لتعلن بذلك عن انتاجها هذا الموسم الخامس ليكون الأخير بالنسبة للمسلسل.

