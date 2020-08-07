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أكد مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس ان المؤسسة فرغت من أنجاز مجموعة من الرسائل والفلاشات التوعوية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار على الريس في تصريح بان احدث تلك الفلاشات والرسائل التوعوية كانت عبر شخصيات ودمى البرنامج التربوي الشهير – افتح ياسمسم – حيث شاركت تلك الشخصيات بالفرحة بعودة الحياة ودخول الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة الكويت – دولة المقر – المرحلة الجديدة من عودة الحياة. حيث قدمت تلك الشخصيات ومنها – نعمان – وملسون – وغيرها من الشخصيات النصائح والتوجيهات للاطفال بشكل محبب وقريب من وعي الاطفال من اجل المزيد من الالتزام بالقواعد والتوجيهات الاحترازية التي اتخذتها دول المنطقة من اجل مواجهة هذه الجائحة.

كما اعلن ان المؤسسة انجزت ايضا فلاشاً توعوياً بعنوان – هنا الكويت – بالتعاون مع المخرج الشاب حمود الفارس الذى كانت المؤسسة قد رصدته وهو يشارك في احد اعماله في مسابقة – فلاح الحجرف للاعمال الوطنية – التي تعتبر احد ابرز المنصات الخاصة بالاعمال الوطنية.

وكانت مشاركته من خلال احدى الرسائل والفلاشات الوطنية وحصد المركز الاول لذا كان التوجهة في المؤسسة لاحتضان هذه الموهبة الشابة شأنها شأن العديد من التجارب لترسيخ دور المؤسسة كبيت اعلامي خليجي وحاضنة حقيقية للابداع والمبدعين في دول مجلس التعاون الخليجي. والفلاش الجديد يسلط الضوء على الجنود في الصف الاول والذين يغطون جميع التخصصات.

وفي ختام تصريحة قال مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك علي الريس ان المؤسسة تثمن الدعم الكبير الذى تحظى به من لدن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارات الاعلام في دول المنطقة وفي مقدمتها وزارة الاعلام الكويتية بوصفها دولة المقر.

