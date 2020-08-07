إضاءات

«أطمنكم.. احنا مافينا الا الخير والعافية.. احنا زينين والحمدلله» بتلك الكلمات طمأنت الفنانة فاطمة الصفي جميع من سأل عنها وعن فريق عمل مسلسل «دفعة بيروت» الذي يتم تصويره في العاصمة اللبنانية وجاء هذا التصريح على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية ونتج عنه خسائر بشرية من وفيات واصابات.

واكدت الصفي ان فريق العمل «كلهم بخير» خاصة في ظل التساؤلات العديدة من المتابعين عن حال فريق عمل «دفعة بيروت» واكدت ايضا ان المستودع الذي حصل فيه الانفجار بعيد عن مقر اقامتهم في الفندق.

وقد كانت عجلة تصوير المسلسل قد توقفت في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ما أخرجه من دائرة سباق الأعمال الرمضانية لكنّه عاد مجدداً ويستمر في الاستكمال وسط العديد من التدابير الاحترازية التي اتخذها فريق العمل، خصوصاً أنه مازال يصور في أوقات تعتبر صعبة يعيشها العالم بسبب الفيروس.

ويروي المسلسل بشكل عام قصة مجموعة من الشباب والشابات في حقبة الستينيات من القرن الماضي سافروا الى بيروت كي يتلقوا تحصيلهم العلمي وهناك يعيشون ويمرون بالعديد من المشاكل الاجتماعية والعاطفية.

ويذكر أن المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة واخراج البحريني علي العلي ويشارك في بطولته نخبة من النجوم الكويتيين واللبنانيين والسوريين.

