عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح امس حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء فيما التقى الرئس الفرنسي ايمانيول ماكرون في بيروت مع نظيره اللبناني ميشال عون خلال زيارة تضامن يرمي الرئيس الفرنسي التأكيد عبرها على ان «لبنان ليس وحده» في مواجهة هذه الكارثة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، امس أن حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت وصلت إلى 145 قتيلا وحوالى 5000 جريح. ولفت حسن إلى أن «الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات» مشيرا إلى أن «ماهو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية».

في غضون ذلك، وصل الرئيس الفرنسي إلى العاصمة اللبنانية بعد 48 ساعة من الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، مؤكدا لدى وصوله أن لبنان «ليس وحيدا» وأن التضامن معه «واجب».

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون في استقبال ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي. وخلال الزيارة، التقى الرئيس الفرنسي نظيره اللبناني ومسؤولين آخرين، كما زار موقع التفجير.

وقال مصدر رئاسي فرنسي إن ماكرون يريد التأكيد على إيمانه بلبنان كبلد أكبر من نفسه، كما يريد أن يعيد الثقة للبنانيين ووضع أسس واضحة لعقد جديد من أجل استرجاع لبنان والحدّ من النزاعات، وإغاثة هذا البلد على المدى القصير، كذلك فتح أفاق له على المدى البعيد.

ولحظة وصوله، غرد ماكرون على حسابه الرسمي في «تويتر» بالقول «لبنان ليس وحيدا». وفي أول تصريح للصحافيين عقب وصوله، واعلن الرئيس الفرنسي في تصريحات للصحافيين عقب وصوله إلى بيروت، امس «إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق». مشيرا الى أنه سيعرض على المسؤولين اللبنانيين صفقة سياسية جديدة وأضاف «بعد هذا الانفجار أقول بداية إن التضامن واجب بديهي لأن لبنان تربطه علاقة مميزة وعلاقة أخوة مع فرنسا وقد رغبت في هذه الزيارة أن استمع لما سيقوله المسؤولون والتنسيق لتقديم المساعدة». قال ماكرون «ما حصل في لبنان وبيروت هو كارثة ضخمة جدا، الأمر أكبر من زلزال هز المنطقة بأكملها». وأضاف: «بعد هذا الانفجار، أقول بداية إن التضامن واجب بديهي لأن لبنان تربطه علاقة مميزة وعلاقة أخوة مع فرنسا.. وقد رغبت في هذه الزيارة أن استمع لما سيقوله المسؤولون والتنسيق لتقديم المساعدة».

ووجه اللبنانيون، الذين فقدوا وظائفهم وتبخرت مدخراتهم في الأزمة المالية، اللوم للسياسيين الذين استشرى الفساد الحكومي وسوء الإدارة تحت أسماعهم وأبصارهم لعقود.

وتجمع الأقارب عند الطوق المحيط بميناء بيروت متطلعين للحصول على معلومات عن ذويهم المفقودين. وكثير من القتلى موظفون في الميناء والجمارك أو أشخاص يعملون في المنطقة أو كانوا يمرون بسياراتهم هناك خلال ساعة الذروة مساء الثلاثاء.

وقام الصليب الأحمر بالتنسيق مع وزارة الصحة بإقامة مشارح بعد أن غصت المستشفيات بالضحايا. وقال مسؤولو صحة إن المستشفيات تئن تحت وطأة العدد الضخم من الضحايا الذين يتدفقون عليها وتعاني من نفاد الأسرة والتجهيزات الطبية اللازمة لعلاج المصابين ومن هم في حالة حرجة.

