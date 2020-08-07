عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اكدت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، أن بلادها ترحب بأي تحقيق دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن لبنان قد يواجه أزمة غذائية مرتقبة على خلفية الانفجار بعد تدمير صوامع القمح التي كانت بالقرب من موقع الانفجار.

وأكدت الوزيرة اللبنانية، أن مخزون البلاد من الحبوب لا يكفي سوى لمدة شهر واحد، حيث كان مرفأ بيروت مصدرًا أساسيًا للمواد الغذائية التي تحتاجها البلاد لافتة إلى أن ميناءي طرابلس وصيدا سيتم استخدامها لتأمين المواد الغذائية من خلال الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى المساعدات التي ستستقبلها البلاد. وأوضحت منال عبد الصمد، أن «التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الحادث وإحالتهم للقضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بشان كل مخالف أو مقصر»، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن هناك مستندات يتم تداولها حول وجهة السفينة التي تم احتجاز شحنة نترات الأمونيوم في عام 2014، والتي تسببت في الحادث، بحسب المسؤولين اللبنانيين. وكشفت وثائق قضائية أن مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، حذر لسنوات من «الخطر البالغ» المتمثل في ترك نترات الأمونيوم في أحد عنابر التخزين في مرفأ بيروت.

في تطور آخر، حذر الجيش اللبناني من استخدام الطائرات بدون طيار «درونز» في بيروت بأكملها، موضحا أنها تؤثر سلبيا على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة إثر انفجار مرفأ بيروت. وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن قيادته «تحذر جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام الطائرات المسيرة عن بعد في منطقة بيروت بكاملها، لما لهذه الطائرات من تأثير سلبي على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة».

كما حذر الجيش اللبناني من «الغوص في التحليلات والتكهنات» بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 135 وإصابة 5 آلاف آخرين، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية. وأفاد بيان للجيش بأن «بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تناقلت كلاماً منسوباً إلى مصدر في مخابرات الجيش يتضمن معلومات عن التفجير الذي وقع في بيروت» وأكدت قيادة الجيش أن الكلام الذي صدر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، دون أن تحدد ما هي تلك التصريحات.

