عربيات ودوليات

أمضى الشاب اللبناني، أمين الزاهد، ساعات طويلة عائماً في البحر، فاقداً للوعي، بعد أن قذفه انفجار مرفأ بيروت أمتاراً إلى المياه. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشاله، ونقله إلى المستشفى حيث لايزال في حالة حرجة، بينما كان أهله وأحبابه يبحثون عنه، آملين بخبر يبشرهم بنجاته.

وانتشرت صور الشاب ومناجاة أصدقائه منذ مساء الأربعاء، بعد فقدان الاتصال به.

كما انتشرت صورته في مركب إنقاذ صغير بعد انتشاله من البحر كالنار في الهشيم لا سيما أن بقاءه حيا وهو مصاب بعد عشرات الساعات من الانفجار، يعتبر حالة من النوادر حصولها في مثل تلك الظروف. أتى ذلك، فيما تستمر فرق الإنقاذ حتى الساعة في البحث عن المفقودين، بحسب ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية، امس.

