عربيات ودوليات

قضى الانفجار المروع خلال لحظات على ميناء عايش البحر الأبيض المتوسط، وظل لقرون شريان بيروت على الحياة والجمال والمال والاقتصاد. وتلاشى الميناء العريق الذي رست فيه سفن الإغريق والبيزنطيين والفاتحين العرب، وزوارق الرحالة وسفن الحربين العالميتين الأولى والثانية. ورسميا يعود افتتاح ميناء بيروت أمام حركة الملاحة البحرية، لكن ميلاده كان قبل ذلك بقرون طويلة. وظل هذا الميناء بوابة بيروت التي تقتات منها حيث يستقبل سنويا حوالي 3100 سفينة كما يرتبط بعلاقات مع أكثر من 300 ميناء دولي ما جعله محطة دولية للاستيراد ومن ثم التصدير من خلال لبنان إلى مختلف دول العالم. ويشمل المرفأ إلى جانب منشآته الإدارية والخدمية، 16 رصيفا ومستودعات متعددة، إضافة إلى العديد من صوامع تخزين القمح وفق أدق المواصفات العالمية. وقبل الكارثة كان هذا المرفأ متنفس لبنان في أزماتها الاقتصادية والمالية الخانقة، فمنه تموين لبنان وأجزاء كبيرة من العالم العربي.

وذهب الكثير إلى اعتبار الانفجار «هيروشيما ثانية» فالمواد الشديدة الانفجار لم تنسف الميناء فحسب، بل نسفت الأمن وأحلام الخروج من الأزمة الاقتصادية في لبنان، وحركت بشكل دموي ومؤلم مياه اضطراب شديدة في المنطقة. وشمل الدمار في محيط الميناء منازل ومآوي حوالي 300 ألف ساكن، وارتفعت توقعات الخسائر المادية لتبلغ حوالي 5 مليارات دولار. أما سقف التموين فقد هبط إلى حد غير مسبوق، فلم يعد في لبنان الآن من الحبوب أكثر من رزم لا تكاد تكفي لشهر واحد بعد أن انقطع شريان مصدر التموين.

