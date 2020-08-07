عربيات ودوليات

لاهاي- الوكالات: اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أنها ستؤجل النطق بحكمها إلى 18 أغسطس الحالي، وذلك بسبب تداعيات الانفجار الذي وقع في بيروت. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة اليوم حكمها في الاتهامات الموجهة إلى أربعة أشخاص باغتيال الحريري و21 شخصا آخرين. وقبل الانفجار الذي هزّ بيروت كان لبنان يتطلع لمعرفة الحكم الصادر بحق المتهمين الأربعة بتخطيط وتدبير التفجير الذي وقع قبل 15 عاما. وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي بهولندا عام 2009. وفي يناير 2011، اتهمت المحكمة أربعة أعضاء في حزب الله اللبناني، وهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا، باغتيال الحريري و21 شخصا آخرين، وقد أسقطت الملاحقة القانونية عن بدر الدين بعد مقتله في سورية عام 2016.