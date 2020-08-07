عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهات بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إثر التفجير الضخم الذي طال مرفأ بيروت الثلاثاء. وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية «واس»، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين «انطلاقاً من حرصه على الوقوف الى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت» وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، وذلك «تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة».

الى ذلك أعلنت الخدمات الطبية الملكية في الأردن إرسال مستشفى عسكري ميداني إلى لبنان يضم 160 شخصا بين طواقمه ونعت الحكومة الأردنية على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي، ضحايا حادث التفجير في لبنان. وبحسب البيان الصادر عن الخدمات الطبية الملكية فإن المستشفى الميداني سيشمل 48 سريراً، و10 أسرة عناية مركزة ICU، وغرفتين للعمليات إضافة إلى مختبر أشعة، وسيكون جاهزا لإجراء جميع العمليات الجراحية، على أن يتم نقل الطواقم على متن طائرات النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وانهالت عروض المساعدة من المجتمع الدولي على لبنان وأرسلت دول خليجية طائرات تحمل مساعدات طبية وغيرها من المواد كما عرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الغربية، التي كانت تطالب بتغيير سياسي في لبنان، تقديم يد العون. وعرضت ألمانيا وهولندا وقبرص إرسال فرق بحث وإنقاذ متخصصة. وقالت تركيا إنها سترسل 20 طبيبا إلى بيروت للمساعدة في علاج المصابين إضافة إلى مساعدات طبية وإغاثية. ووعد العراق بتقديم مساعدات في صورة وقود بينما عرضت طهران إرسال مساعدات غذائية ومستشفى ميداني. وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر «إننا نؤكد مواساتنا للمواطنين اللبنانيين الأعزاء ووقوفنا الى جانبهم بهذه الكارثة المؤلمة في انفجار ميناء بيروت.. إن الصبر في مواجهة هذا الحادث صفحة ذهبية أخرى تضاف الى مفاخر لبنان».

