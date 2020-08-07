عربيات ودوليات

أكد المرجع الديني الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، امس أن التفجيرات التي شهدها مرفأ بيروت، «مشهد مأساوي قل نظيره في العقود الأخيرة». وجاء في بيان لمكتب السيستاني «تعبر المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، عن بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرضت له مدينة بيروت العزيزة، إثر الانفجار الهائل الذي وقع في مرفئها وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمفقودين وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين عن بيوتهم ومساكنهم». وأضاف «إذ نتقدم إلى الشعب اللبناني الكريم بأحر التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير، أن يعينه ويمنحه مزيدا من القوة والصبر والتكاتف لتجاوز هذه المحنة الكبيرة». وتابع المكتب «ندعو المؤمنين الكرام وجميع محبي الخير في العالم إلى التضامن معه في هذا الظرف العصيب وتقديم العون له بكل السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه».

على صعيد اخر وافق رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي على تشكيل لجنة لجرد وإخلاء الحاويات «عالية الخطورة» الموجودة في الموانئ المنافذ الحدودية خوفا من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت. وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي في بيان أن هيئة المنافذ الحدودية «حصلت على موافقة رئيس الوزراء على المقترح الذي قدمته لتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية».

وأضاف الوائلي أن هيئة المنافذ ستعمل على «وضع الحلول وإخلاء الحاويات إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ، وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري فيا يخص المنافذ البرية». وأكد الوائلي على «أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات»، مضيفاً أن «على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال 72 ساعة»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. في ذات السياق، حذر وزير الاعلام اليمني، معمر الأرياني من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط «صافر»، داعيا إلى تدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات. وقال إن «حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني يذكرنا بالقنبلة الموقوتة «ناقلة النفط ‎صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز». وأشار إلى أن جماعة الحوثي «تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب او انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والاضرار البيئية على اليمن والإقليم».

وناشد الأرياني المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الحوثيين وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.

