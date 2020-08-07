عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تجنب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفصاح عن تقديره الشخصي لسبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت. وقال ترامب إنه «لا يمكن لأحد أن يقول حاليا ما إذا كان الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت كان نتيجة هجوم أو نتيجة حادث». وأشار إلى أن ما حدث في بيروت لا يزال غير واضح، وذلك على الرغم من أن السلطات اللبنانية قالت الأربعاء إن الانفجار في العاصمة نتج عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ بيروت «من دون أي تدابير وقائية».والثلاثاء قال ترامب إن جنرالات أميركيين لم يسمهم أبلغوه بأن انفجار بيروت سببه «قنبلة من نوع ما»، مضيفا «يبدو كأنه اعتداء رهيب». لكن الرئيس الأميركي عاد ليقول ان السؤال عن سبب الانفجار لا يزال بلا إجابة، وتعهد بتقديم دعم للبنان. وقال «أستطيع أن أخبركم بأن الذي حصل -مهما يكن- هو أمر رهيب، لكنهم لا يعرفون حقا ما هو، لا أحد يعرف حتى الآن».وتابع ترامب «سمعت كلا الأمرين، سمعت أنه حادث، وسمعت أنها متفجرات». وذهب كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إلى القول إن الحكومة الأميركية لا تستبعد تماما أن يكون الانفجار نتيجة عمل مدبر. وقال ميدوز في مقابلة مع محطة «سي إن إن» التلفزيونية ردا على سؤال عن تصريحات ترامب «نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس عملا إرهابيا، لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات بهذا الشأن». بدوره قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة «لا تزال تجمع المعلومات عما حدث»، مؤكدًا أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن الانفجار كان حادثًا ولم يكن عملًا مدبرًا. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إنه «لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على أن الانفجار كان هجوما» على الرغم من تصريحات ترامب.

