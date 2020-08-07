عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت منظمات ودول مقتل وإصابة عدد من مواطنيها وموظفي بعثاتها الدبلوماسية في بيروت جراء الانفجار الدامي الذي وقع في المرفأ البحري للعاصمة اللبنانية. وقالت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس إن إحصاء أوليا سمح بتحديد هويات 21 شخصا فرنسي الجنسية أصيبوا في الانفجار. كما أعلن عن إصابة زوجة السفير الهولندي في لبنان بجروح خطيرة ونقلت إلى المستشفى مباشرة. في جين اكدت المانيا مقتل دبلوماسية في سفارتها. وذكرت أيضا السفارة الروسية في بيروت عبر بيان أن مبنى السفارة تعرض لأضرار، وأصيبت موظفة بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج نوافذ حطمها الانفجار. كما أفادت سفارة كازاخستان في بيان بإصابة السفير بجروح (لم تذكر مدى خطورتها)، وتضررت أجزاء من مبنى السفارة جراء الانفجار. وفي سياق متصل، أعلن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات متلفزة، إصابة 48 من موظفي الأمم المتحدة و27 من أفراد أسرهم و3 من زوارهم نتيجة انفجار بيروت، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا. بدورها، أعلنت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) إصابة بعض أفرادها جراء الانفجار. وقالت السفارة المصرية في بيروت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن أحد مواطنيها يدعى إبراهيم عبدالمحسن القفاص قُتل في الانفجار. وأكد الجيش في بنغلاديش إصابة 21 جندي بحرية بنغاليا على الأقل من أفراد القوات متعددة الجنسيات في لبنان على خلفية الانفجار، موضحا أن أحد المصابين يرقد في حالة خطيرة ويتلقى العلاج حاليًا في لبنان.