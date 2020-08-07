دوليه

يبحث ريال مدريد الاسباني اليوم عن ليلة كبيرة عندما يحل ضيفاً على مانشستر سيتي الانكليزي في ملعب الاتحاد ضمن اياب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، كما يلعب اليوم يوفنتوس الايطالي أمام ليون الفرنسي في الدور ذاته. وكان سيتي تفوق على نادي العاصمة الاسبانية 1-2 في مباراة الذهاب في ستاد سانتياغو برنابيو. ووشتان ما بين المباراتين حيث اقيمت مباراة الذهاب شهر مارس الماضي قبل التوقف القسري الذي سببه تفشي فيروس كورونا المستجد للنشاط الرياضي في العالم أجمع. وعادات البطولات الأوروبية المحلية خلف أبواب مغلقة حيث تغيرت الأكثير من الأمور منذ ذلك الحين.

وكشر فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن انيابه بعد العودة وتمكن من تحقيق الانتصار في عشرة مباريات متتالية في الدوري الاسباني منحته لقب البطولة على حساب غريمه التقليدي برشلونة الذي اكتفى بالمركز الثاني. ويدخل ريال لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل الى الأدوار المتبقية التي ستقام بنظام التجمع في مدينة لشبونة البرتغالية ومن مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والاياب.

واستبعد زيدان مدرب جناحه الويلزي غاريث بيل ولاعب وسطه الكولومبي خاميس رودريغيز عن التشكيلة التي ستواجه مانشستر سيتي.

ولم يستخدم زيدان لاعبيه كثيرا بعد استئناف الدوري الاسباني. ولم يخض بايل (31 عاما) سوى 20 مباراة رسمية سجل فيها ثلاثة اهداف هذا الموسم. شارك فقط في مباراتين بعد استئناف الدوري في يونيو.

وتعرض لانتقادات من وسائل الاعلام الاسبانية بسبب افتقاده للاحترافية خلال تلك الفترة، وبدا مهمشا على المدرجات ومغطيا وجهه احيانا بالكمامة الواقية من فيروس كورونا. كما ظهر بعيدا عن احتفالات زملائه بعد تتويجهم بلقب الدوري الاسباني. وعلى غراره، لا يبدو خاميس العائد من اعارة مع بايرن ميونيخ الالماني، ضمن خطط زيدان. شارك في 14 مباراة فقط هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.

كما غاب عن تشكيلة زيدان التي ضمت 24 لاعبا (2-1 ذهابا لسيتي) المهاجم ماريانو دياز المصاب بفيروس كورونا المستجد. وبرغم ايقافه لطرده في مباراة الذهاب، سيسافر قائد الفريق سيرخيو راموس مع زملائه الى مانشستر التي تستضيف المباراة.ويسمح بروتوكول الاتحاد الاوروبي لمدافع ريال دخول الملعب والبقاء في غرف الملابس دون تواجده على مقاعد البدلاء. ويتعيّن عليه الخضوع لاختبارات كورونا على غرار باقي لاعبي الفريق. وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا المفضلة لدى ريال مدريد الذي يملك الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 لقب)، لكنه يعلم جيداً صعوبة الأمر أمام فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا الذي لديه علاقة خاصة مع «المرينغي» كونه كان مدرباً لبرشلونة في الفترة الذهبية التي حقق فيها النادي الكاتالوني العديد من الانتصارات الكبيرة على خصمه اللدود.

ورغم تقدم سيتي في النتيجة بالفوز على ارض مدريد 1-2 الا أن غوارديةلا حذر لاعبي فريقه أكثر من مرة أن عليهم التركيز على لقاء اليوم وعدم التفكير في الادوار المقبلة قبل تخطي ريال مدريد بصوة رسمية. ويختلف وضع النادي الانكليزي عما كان عليه في شهر مارس فهو قدم مستويات متذبذبه من العودة من التوقف واكتفى بمركز الوصافة بعد ليفربول المتوج بلقب الدوري، كما انه ودع بطولة كأس انكلترا من الدور نصف النهائي على يد أرسنال فريق مساعد غوارديولا السابق ميكائيل ارتيتا. ويعول غوارديولا في لقاء اليوم على نجوم فريقه البلجيكي كيفين دي بروين، الجزائري رياض محرز، رحيم ستيرلينغ، والبرتغالي برناردو سيلفا، فيما يغيب عن الفريق نجمه وهدافه الارجنتيني سيرجو اغويرو. وفي المباراة الأخرى يسعى يوفنتوس الى عودة قوية حين يلتقي ليون على ملعبه في تورينو. وفاجأ النادي الفرنسي خصمه الايطالي ونجمه البرتغالي كريستانو رونالدو في لقاء الذهاب وهزمه بهدف دون مقابل. ويبدو يوفنتوس الذي حسم لقب الدوري لصالحه ليس بأفضل احوال بعد تلقيه اكثر من هزيمة في المواجهات الاخيرة.

