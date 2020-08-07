دوليه

بلغت أندية انتر الايطالي، مان يونايتد الانكليزي، كوبنهاغن الدنماركي وشاختار دونيتسك الاوكراني ربع نهائي الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، الذي استأنف نشاطه اول من أمس بعد توقف اكثر من أربعة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتغلب انتر على خيتافي الاسباني 2-0 على ارض محايدة في المانيا لعدم اقامة مباراة الذهاب بينهما قبل وقفة كورونا، فيما قلب يونايتد تأخره امام ضيفه لاسك لينتس النمسوي الى فوز 2-1 معززا فوزه الكبير ذهابا 5-0. وبلغ كوبنهاغن دور الثمانية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على باشاك شهير التركي معوضا خسارته ذهابا 0-1، فيما كرّر شاختار بطل 2009 فوزه على فولفسبورغ الألماني 3-0 (2-1 ذهابا).

ويلعب يونايتد في ربع النهائي مع كوبنهاغن، فيما يلتقي شاختار مع فرانكفورت الألماني او بازل السويسري.

وعلى ملعب «فلتنس ارينا» التابع لنادي شالكه الالماني، دخل انتر بطل المسابقة ثلاث مرات آخرها عام 1998 بقيادة نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل ستة أهداف في «سيري أ» منذ استئناف المنافسات. وحاول فريق المدرب انتونيو كونتي الاستفادة من المستوى السيئ الذي ظهر فيه خيتافي الفائز على أياكس الهولندي في دور الـ32، منذ عودة «الليغا»، محققا فوزا يتيما في 11 مباراة. وكان خيتافي الافضل والاكثر خطورة في اول ثلث ساعة، بيد ان رجال كونتي بدأوا بالتحسن والاقتراب من مرمى دافيد سوريا.

ونجح لوكاكو بكسر حاجز التعادل عندما ترجم تمريرة بعيدة من اليساندرو باستوني سددها في الزاوية البعيدة من حدود المنطقة الصغرى (33)، رافعا رصيده الى 30 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم. وحصل خيتافي على فرصة ذهبية للمعادلة من ركلة جزاء اثر لمسة على الاوروغوياني دييغو غودين، بيد ان خورخي مولينا اهدرها (76). ومن اصل اربع ركلات جزاء واجهها حارس انتر سمير هندانوفيتش في المسابقة، صد السلوفيني ثلاث ركلات والرابعة اول من أمس. وفي نهاية المباراة، سجل الدنماركي كريستيان اريكسن الهدف الثاني بعد ثوان من نزوله اثر خطأ دفاعي (83).

ونجح انتر بالتأهل لربع نهائي مسابقة قارية للمرة الاولى منذ دوري الابطال 2011 عندما خسر امام شالكه، منهيا مباراته الخامسة تواليا دون ان تهتز شباكه.

وفي المباراة الثانية على ملعب «اولد ترافورد» وبغياب عدد من اساسييه على غرار البرتغالي برونو فرنانديش والفرنسي بول بوغبا وماركوس راشفورد، تلقى يونايتد هدف السبق بتسديدة لولبية بعيدة من ميكايل فيزينغر سكنت المقص الايسر لمرمى الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو (55)، ليهز شباك يونايتد للمرة الاولى على ارضه هذا الموسم في المسابقة.

لكن جيسي ليغارد عادل الكفة سريعا كاسرا مصيدة التسلل ومسددا ارضية وهو منفرد بين قدمي الحارس (57). وقبل نهاية المباراة، حسم المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال الفوز بعد قليل من نزوله بمجهود فردي داخل المنطقة وتسديدة ارتدت من الحارس الى الشباك (87)، رافعا رصيده الى 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وفي العاصمة الدنماركية، افتتح المهاجم الشاب يوناس ويند التسجيل باكرا برأسية إثر عرضية عن الجهة اليمنى للاوروغوياني غييرمو فاريلا (4)، قبل أن يضاعف النتيجة عبر ركلة جزاء انبرى لها بنجاح تحصل عليها بعد لمسة يد على محمد توبال (53).

وسجل راسموس فالك ينسن هدف الاطمئنان لأصحاب الأرض (63).

وفي مباراة أخرى، انتظر شاختار حتى الدقيقة 89 ليسجل الهدف الاول عبر البرازيلي الاصل جونيور مواريس الذي تابع عرضية البرازيلي دودو من داخل المنطقة صاروخية في الشباك. وسجل الإسرائيلي مانور سولومون الهدف الثاني (90+1). واختتم مواريس التسجيل بعدما افتك الكرة من الخصم وواصل طريقه نحو المرمى (90+3).

