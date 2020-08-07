دوليه

أعلن نادي روما الايطالي أمس أن الملياردير الأميركي دان فريدكين أبرم صفقة تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار لشراء النادي. وأضاف النادي في بيان أن العقود الرسمية للصفقة التي قدرت قيمتها بنحو 591 مليون يورو وقعت يوم الأربعاء مع مجموعة فريدكين التي تتخذ من هيوستون في تكساس مقرا لها. وقال فريدكين في بيان عبر موقع النادي على الانترنت «نتطلع الى اتمام صفقة الشراء بأسرع ما يمكن والانضمام الى أسرة روما».

وقال رئيس روما جيمس بالوتا ان الطرفين سيعملان على اتمام اجراءات الصفقة خلال الأيام المقبلة. وأضاف بالوتا في بيان: «وقعنا العقود الليلة وخلال الأيام المقبلة سنعمل سويا على اتمام الاجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بانتقال ملكية النادي» .

وأردف: «خلال الشهر الماضي كشف دان ورايان فريدكين عن التزامهما الكامل باتمام الصفقة وقيادة النادي بصورة ايجابية وأنا على ثقة بأنهما سيقودان النادي الى مستقبل كبير».

وكانت مجموعة من المستثمرين الأميركيين بقيادة بالوتا اشترت النادي في 2012. وينحدر بالوتا من أصول ايطالية وقد حاول جاهدا النهوض بالنادي الذي فاز بالدوري الايطالي آخر مرة في 2001. واحتل روما مركز الوصيف ثلاث مرات تحت قيادة بالوتا لكنه لم يشكل تهديدا جديا لهيمنة يوفنتوس على اللقب الذي فاز به في أخر تسعة مواسم. وتأهل روما أيضا لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 لكن خططه لبناء ملعب جديد تعثرت نتيجة مشكلات تتعلق بالتخطيط وحاليا يتقاسم الستاد الأولمبي في العاصمة مع جاره لاتسيو.

