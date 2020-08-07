دوليه

أعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي رسمياً اول من أمس عن تعاقده مع المدافع الهولندي ناثان أكي لخمس سنوات قادماً من بورنموث. ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت أن سيتي دفع 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار) لبورنموث مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما اضافة الى مليون جنيه استرليني تبعا لبنود أخرى. وقال آكي في بيان «سيتي أفضل فريق في انكلترا خلال العقد الأخير. الانتقال الى سيتي حلم تحول الى حقيقة. انه فريق كبير يملك لاعبين من طراز رفيع». وأضاف: «يحظى بيب غوارديولا بتقدير كبير في العالم كله. الانجازات التي حققها المدرب تتحدث عن نفسها. النجاح الذي حققه لا يصدق وطريقة لعبه تعجبني». وهبط بورنموث من الدوري الممتاز في اليوم الأخير للموسم وكان آكي واحدا من اللاعبين الذين فضلوا الرحيل للاستمرار في دوري الأضواء. وتدرج الدولي الهولندي، الذي لعب أيضا في مركز الظهير الأيسر، في الفئات السنية في أكاديمية تشلسي الذي أعاره في البداية الى بورنموث قبل أن ينضم نهائيا للنادي المنتمي للساحل الجنوبي في يونيو2017. وقضى آكي فترات اعارة في واتفورد وريدينغ قبل أن يخوض 121 مباراة مع بورنموث في كل المسابقات ويسجل 11 هدفا.