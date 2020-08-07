دوليه

أكد النجم البرازيلي نيمار أن السنوات الثلاث التي قضاها حتى الآن داخل أسوار باريس سان جرمان كانت غنية على مستوى التجربة. وتحدّث نيمار للموقع الرسمي للفريق الباريسي قائلا إنه عاش لحظات سعيدة وأخرى أكثر تعقيدا، خصوصا عندما تعذر عليه اللعب بسبب الاصابات. وأوضح نجم منتخب البرازيل أنه بفضل مساعدة زملائه، تمكن من تجاوز كل ذلك والتركيز على ما يهم الجميع، وهو الأداء على أرضية الميدان بشكلٍ يساعد على التتويج بالألقاب، وصرح أنه يعيشُ أفضل لحظاته في باريس، لأن الجميع يشكل عائلة واحدة ويتقاسم هدفا كبيرا واحدا. قبل أن يؤكد رغبته في ترك بصمته على هذا الموسم من بوابة دوري أبطال أوروبا.