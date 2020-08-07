دوليه

أكد نادي غلطة سراي التركي رسميا اول من امس ضم النجم المخضرم أردا توران لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر. وذكر غلطة سراي عبر موقعه الرسمي أن توران كان واحدا من اللاعبين الذين نشأوا في النادي ثم انتقلوا لتمثيل الكرة التركية في القارة الأوروبية. ولم يذكر النادي مدة عقد توران، لكنه أكد أن اللاعب الذي قضى الموسم الماضي مع فريق باشاك شهير، سيكمل مسيرته الكروية من حيث بدأ مع فريق غلطة سراي. وسبق لتوران أن لعب مع غلطة سراي في الفترة ما بين عام 2005 و2011، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري التركي موسم 2007-2008.