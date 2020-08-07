دوليه

قاد المهاجم الفرنسي بافيمتي غوميز فريقه الهلال للفوز على النصر 4-1 في قمة الجولة الـ 23 من الدوري السعودي،اول من امس.وتقدم الهلال خطوة عملاقة نحو استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة النصر، بعدما عزز موقعه في الصدارة ورفع رصيده إلى 54 نقطة، متفوقاً بفارق 9 نقاط على أقرب ملاحقيه النصر.وبادر الهلال بالتسجيل عبر نجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، لكن سلطان الغنام أدرك التعادل للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.وأعاد غوميز التقدم للهلال من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي كارلوس إدواردو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وواصل غوميز تألقه في اللقاء، بعدما أضاف الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 80، محرزاً هدفه الشخصي الثاني، ليأتي احتفاله بتمديد تعاقده أخيراً مع الهلال لمدة موسمين على أفضل وجه.

ويعد هذا هو الفوز الأول للهلال على النصر بدوري المحترفين السعودي منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يرجع آخر انتصار له على الفريق الملقب بـ»العالمي» في المسابقة إلى 26 أكتوبر عام 2017، حينما فاز 2-1.وفي مباراة أخرى، قسا الشباب على مضيفه الوحدة، عندما هزمه بثلاثة أهداف دون مقابل.ورفع الشباب بذلك رصيده إلى 34 نقطة، صاعداً إلى المركز السابع، في حين هبط الوحدة إلى المركز الرابع حيث تجمدت نقاطه عند 39 نقطة، بعد أن فاز الأهلي الثلاثاء، ووصل بذلك إلى النقطة الـ40، ليبقى في المركز الثالث، بينما كان الفيصلي وصل النقطة الـ38 في المركز الخامس، لتشتعل المنافسة في الحصول على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا.وتغلب الاتفاق على مضيفه العدالة 1-0، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ9، في حين تجمد رصيد العدالة على 17 نقطة في المركز الأخير.

