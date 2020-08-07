دوليه

قال محمد سيف خبير التسويق الرياضي إن هناك 3 لاعبين مطلوبين في أندية أميركية وهم حسام عاشور وأحمد فتحي من الأهلي و محمود عبدالرازق «شيكابالا» من الزمالك.وتابع في تصريحات تلفزيونية «تحدثت مع حسام وحصلت على موافقته على اللعب في الدوري الأميركي لمدة موسم واحد فقط قابل للتجديد على حسب الأداء»..وأكد أن ناديي ريفوليوشن وإندي إليفن يرغبان في التعاقد مع «شيكابالا» نجم الزمالك مضيفا أنهما لن يعلنا عن الأرقام خلال الفترة الحالية حتي انتهاء المفاوضات.وأضاف «المقابل المادي جيد للغاية بالنسبة للثنائي وتواصلنا مع شيكابالا خلال الفترة الماضية ومازلنا بمرحلة تفاوض». وواصل «فتحي الظهير الأيمن للأهلي مطلوب أيضا من قبل ناديي إندي إلفين وشيكاغو فاير وسيكون أيضا العقد لمدة موسم واحد».