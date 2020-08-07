محلية

قرارات السفر والوصول من والى الكويت سببت أزمة للكثير من الأندية الرياضية في كل الألعاب التي ستكمل مسابقاتها للموسم الماضي بالقريب العاجل... فقد كانت رؤية الحكومة بالسابق هي عودة النشاط في نهاية سبتمبر تقريبا ولكن تدخل اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة عجل في موعد عودة النشاط الرياضي لكي تكون من منتصف يوليو 2020 ... فمنها بدأت الإجراءات الاحترازية من قبل اللجنة الثلاثية في تحديد مواعيد اجراء مسحات «كورونا» للاعبين لكي يبدأ النشاط في هذا الشهر. وكما يعلم الجميع بأن اشتراطات وزارة الصحة كانت هي القرار الفاصل لاي خطة في عودة او تأخير او تأجيل النشاط.

ما أحب ان اوضحه بأن إيقاف العمل بقرار السماح بعودة الوافدين من بلدانهم كانت السبب الرئيس لعدم قدرة الكثير من الأندية من استقدام لاعبيها المحترفين والأجهزة الفنية أيضا... وان كانت هناك بعض الاستثناءات التي حظيت بها بعض الأندية للسماح لهاتين الفئتين بالعودة قبل قرار فتح المجال الجوي من بداية أغسطس الحالي؟؟؟ وعليه ولأجل العدالة والمساواة بشأن السماح للاعبين والمدربين بالتواجد في الوقت المناسب للعودة والتدريب لتكملة ما تبقى من مباريات في بطولة الدوري او كأس الأمير (بكرة القدم) فارجو من اتحاد القدم مناقشة هذا الموضوع مع هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية لمساعدة واستثناء كل الأندية بصورة عادلة لدخول اللاعبين والجهاز الفني للبلاد.... موضوع مهم ولا اعتقد ان تأجيل المسابقات الى نهاية الشهر راح تؤثر على باقي البرنامج الكروي او أي لعبة اخرى... فنرجو من الحكومة مساعدة الأندية بهذا الامر بجدية في الأمور التي تضمن سلامة اللاعبين والمدربين بتطبيق الحجر المنزلي ومن ثم إعطاء الكل أسبوعين اخرين لكي يتدربوا ويكونوا جاهزين بدنيا وفنيا... فالاستثناء امر سهل بالكويت... خصوصا في المجال الرياضي... والا هناك محسوبية لأندية على اندية اخرى؟.... والله من وراء القصد.

