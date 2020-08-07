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أكد مدير فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت منصور الشمري أن المنافسة ستكون مشتعلة على لقب الدوري في الموسم المقبل نظراً لتدعيم أغلب الفرق صفوفها والتعاقد مع مدربين متميزين.

وقال الشمري إن «طائرة الأبيض» مستمر في تدريباته اليومية بحضور جميع اللاعبين وبقيادة المدرب التونسي خالد بلعيد حيث لا يزال الفريق في المرحلة الاولى من الاعداد والتي ترتكز على رفع معدل اللياقة لدى اللاعبين والتهيئة البدنية اللازمة قبل الدخول في المرحلة الفنية، وقال: «فترة التوقف القسرية بسبب فيروس كورونا كانت طويلة وبالتأكد اثرت على اللاعبين لذلك يحتاجون الى فترة تأهيل طويلة».

واوضح الشمري أن الابيض لديه أكثر من سيرة ذاتية للاعبين محترفين وانه لم يستقر الى الان على اسم معين اذ ينتظر قرار الاتحاد بهذا الشأن من اجل أن يكمل تعاقده، وقال: «يجب أن نعرف أولاً ان كان المحترفون سيشاركون في بقية الموسم المعلق أم لا قبل أن نتفق مع اللاعب الذي نريد التعاقد معه».

واثنى الشمري على قرار الاتحاد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما دون موافقة أنديتهم، واضاف: «هذا القانون يصب في مصلحة اللاعبين ويدفعهم الى تقديم أفضل ما لديهم لسنوات طويلة»، مبيناً انه ابلغ لاعبي فريقه الذين تنطبق عليهم الشروط بحرية اختيارهم اذا ما ارادوا الانتقال الى ناد أخر.

وأشار الشمري الى ان اغلب الاندية دعمت صفوفها بلاعبين مميزين وبمدربين اكفاء الامر الذي يؤكد أن الموسم المقبل سيشهد منافسة شديدة خصوصا اذا استمرت مشاركة المحترفين الذين يمنحون البطولة زخماً أكبر ويساهمون في الحضور الجماهير.

