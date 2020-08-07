محلية

ينتظر الصليبخات انتهاء الجولات الأربع المتبقية من دوري الدرجة الأولى لعمل بعض التغييرات في تشكيلة الفريق الحالية وتدعيم الصفوف بلاعبين محليين عند فتح باب الانتقالات الصيفية. ولم يكن موسم الصليبخات سيئاً قبل توقف النشاط إذ كان يحتل المركز الثاني المؤهل إلى دوري الدرجة الممتازة بعد الجهراء المتصدر. صحيح أن الفارق ليس كبيراً عن بقية الفرق المنافسة لكن فريق المدرب محمد عبيد كان الأقرب للصعود قبل التوقف والاعلان عن اعتماد دوري الدمج للموسم المقبل. وكان الصليبخات يبتعد بفارق 10 نقاط عن الجهراء الأول، ويمتلك 16 نقطة أمام برقان الثالث (15)، وخيطان الرابع (15)، والفحيحيل الخامس (13).

وبدأ الصليبخات مسابقة الدوري بقيادة المدرب الوطني أنور يعقوب الذي استلم المهمة في نهاية الموسم قبل الماضي وحقق نتائج جيدة مع الفريق، لكن يعقوب لم يستمر مع الفريق واستقال من منصبه في ديسمبر الماضي، ليتولى المهمة مساعده محمد عبيد الذي ينبغي عليه الاجتهاد كثيرا في المرحلة المقبلة إن أراد تدوين اسم الصليبخات بين فرق الممتاز. ويقول عبيد إنه واجه بعض الصعوبات في بداية إشرافه على الفريق بسبب تغيير طريقة اللعب وتراجعت نتائج الفريق رغم العروض الجيدة التي قدمها، ويضيف بأن النتائج تحسنت بعد ذلك ليحتل الصليبخات المركز الثاني في جدول الترتيب. ويؤكد مدرب الصليبخات أن هدف الفريق في الجولات المتبقية من دوري الدرجة الأولى هو إنهاء المسابقة في المركز الثاني من أجل الحصول على المكافأة المالية المخصصة لصاحب هذا المركز.

ويشير عبيد إلى وجود خطة لبناء فريق بعد الانتهاء من الجولات المتبقية من خلال التعاقد مع لاعبين من الأندية المحلية، لافتاً إلى أن الفريق يضم بعض العناصر الشابة مثل محمد العلاطي ومحسن الصليلي ووليد الشمري وعبدالعزيز غالي. وبحسب المدرب فإن الصليبخات سيعتمد على المحترفين الاثنين المستمرين معه وهما العاجيان لاسي فؤاد وعيسى تراوي وتأجيل التعاقد مع محترفين جدد بعد انتهاء الجولات المتبقية من الموسم الحالي.

وبدأ الصليبخات تدريباته أوائل يوليو الماضي تماشياً مع خطة عودة النشاط الرياضي، لكن تدريبات الفريق توقفت لمدة 4 أيام في أواخر يوليو الماضي بسبب اكتشاف إصابة نجم الفريق مشعل نايف بفيروس كورونا، إلا أن الفريق عاود التدريبات مجدداً ويواصل التمارين بشكل يومي وسيخوض مباراة ودية أمام التضامن بعد غد الأحد على ملعب نادي النصر. وودع الصليبخات مسابقة كأس الأمير من الدور التمهيدي بعد الخسارة أمام الجهراء بهدف نظيف، وتنتظره فقط مباريات القسم الأخير من الدوري أمام الفحيحيل والجهراء وخيطان وبرقان على التوالي.

