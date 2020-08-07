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يستضيف العربي السالمية في 07:00 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز. وهو اللقاء التجريبي الثاني للفريقين بعد فوز العربي على خيطان 4-2 الاثنين الماضي، وتعادل السالمية مع الكويت الثلاثاء. ويحتل السالمية المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن الكويت المتصدر والقادسية الثاني، ويبدأ السماوي مبارياته المتبقية في الدوري بمواجهة قوية أمام الأصفر يوم 16 أغسطس الحالي ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة. وكذلك العربي تنتظره مواجهة صعبة أمام الكويت في اليوم ذاته، علماً بأن الأخضر يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

