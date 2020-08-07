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يتواجه القادسية مع اليرموك غداً السبت على ستاد عبدالله الخليفة في لقاء ودي يأتي ضمن استعدادات الطرفين لخوض منافسات الدوري الممتاز، إذ يستهل الأصفر عودة البطولة بلقاء قوي أمام السالمية يوم 16 اغسطس، فيما يواجه اليرموك نظيره الساحل يوم 15 الشهر الحالي.

ويحتل القادسية المركز الثاني في الدوري برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن الكويت المتصدر، إذ يتمسك الأصفر بأمل المنافسة على لقب البطولة، فيما يقبع اليرموك في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

ولايزال القادسية ينتظر وصول الطاقم الفني للفريق بقيادة الإسباني بابلو فرانكو، في الوقت الذي يقود فيه التدريبات اللاعبون صالح الشيخ وبدر المطوع وفهد الأنصاري.

